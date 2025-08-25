Россию загнали на турецкую поляну в заложники Эрдогану – политолог

Британия загнала Россию в «турецкую ловушку» с поставками газа в Европу.

Об этом политолог Карине Геворгян заявила в интервью Александру Пименову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ну, взорвали «Северные потоки». Как бы пытались и к «Турецкому потоку», и к «Голубому» подобраться. Но вроде все цело. Тут без британских глубоководных водолазов-спецназовцев не обойтись. А они, видимо, не очень.

Было понятно, что наши газовые потоки в Европу канализированы через Турцию. И на Турцию ни Европа, ни Америка не накладывали санкции, заметьте. То есть нас заставляли все канализировать через Турцию. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что диверсификации не было. Нас явно вели по этому коридору», – сказала Геворгян.