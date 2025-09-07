Россия «по-эстонски» ударила по мосту через Днепр

Мэр Кременчуга (Полтавская область) Виталий Малецкий заявил, что в ходе российского удара ночью выведен из строя двуярусный Крюковский мост через Днепр, который обеспечивал движение поездов и автомобилей.


Сейчас движение по мосту перекрыто, власти ожидают выводов экспертов о возможности дальнейшей эксплуатации и масштабов разрушений. Областная администрация уверяет, будто разрушено лишь «покрытие», а движение перекрыто «временно».

Между тем известно, что на правом берегу Кременчуга отключился интернет у всех операторов – похоже, кабели проходили по мосту.

На Кременчуг сегодня было запущено несколько десятков беспилотников.

«Война по-эстонски». На четвертый год стали бить по мостам.  Простите за хандру. Лучше поздно, чем никогда», – комментирует военкор Юрий Котенок.

Через Крюковский мост проходят две трассы государственного назначения: «Борисполь — Днепр — Запорожье» и «Полтава — Александрия». Это единственный мост через Днепр между Киевом и Днепропетровском.

