Реакция России на дальнобойные ракеты будет безграничной – от «Орешника» до ЯО – Кедми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ответ России на удар по своей территории американскими ракетами «Томагавк» или подобными европейскими разработками, которых пока не предвидится, может быть неограниченным.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Кедми подчеркнул, что наземных пусковых установок для «Томагавк» нет в Европе, а передавать Украине корабли, оснащенные этими ракетами, никто не собирается. Европейские же аналоги по факту не существуют.

«Если речь идёт о том, что Европа может предоставить другие ракеты, не «Томагавк»… Нет у Европы подобных ракет, которые могут поразить более глубокие объекты на территории России. Я не помню, поставляли ли Storm Shadow, которому можно увеличить радиус действия еще на несколько сотен километров», – отметил он.