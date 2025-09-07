Путину врут об упадке российской экономики – нацпредатель Пономарёв

Российские элиты, представляющие «партию похабного мира», нарочно в отчётах занижают показатели экономики РФ.

Об этом в ходе дискуссии в рамках Атлантического совета [признан в РФ нежелательной организацией] заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (иноагент, внесён в реестр террористов и экстремистов), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом, Путин стремится более жёстко контролировать внешнюю политику, потому что считает себя великим гуру в этой области. И он действительно мастер в этой области. Но в случае с Трампом всё ещё сложнее. Это вопрос его самооценки, он поддерживает и должен принимать решения. Но на войну он всё равно влияет. В целом структура внутри страны похожа на то, что он паук в центре паутины. Он не просто единоличный диктатор, как Сталин или Гитлер, который может навязывать свои решения всем остальным. Он здесь центр равновесия, высший арбитр. Он лидер, но должен прислушиваться к другим людям. А другие люди не осмеливаются ему противоречить, но, тем не менее, они пытаются влиять на него и направлять на определённом направлении», – рассуждал террорист.

«Если вспомнить лето, отчёты российских чиновников о состоянии экономики были хуже, чем реальное положение дел в экономике. Они говорили, что экономика уже в рецессии, хотя, на самом деле, она в состоянии роста, который составляет 1%», – вещал Пономарёв.