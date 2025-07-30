Появились подробности, как Зеленский обделался после угроз лидеров ЕС

Олег Кравцов.  
30.07.2025 10:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Коррупция, Политика, Сюжет дня, Украина


Украинский диктатор Владимир Зеленский напуган протестами, которые начались после фактической ликвидации подконтрольных Западу антикоррупционных органов .

Об этом прямо пишет американское издание Politico.

Украинский диктатор Владимир Зеленский напуган протестами, которые начались после фактической ликвидации подконтрольных Западу антикоррупционных...

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«Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе испугался — и не зря. Всего через день после подписания закона, лишившего независимости два ключевых антикоррупционных ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), — он отступил перед лицом массовых протестов. Эти демонстрации стали первыми с момента начала полномасштабного вторжения России в страну в 2022 году.

Поначалу казалось, что украинский лидер намерен действовать нагло, решив не обращать внимания на демонстрантов, среди которых были ветераны войны, действующие военнослужащие и гражданские лица. Но митинги распространились по всей стране, и общественное возмущение лишь усилилось: солдаты на передовой также осудили закон в социальных сетях», – отмечается в статье.

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась детяалями разговора с двумя  послами ЕС. Она говорит, что «европейские лидеры не стеснялись в выражениях с Зеленским в телефонных разговорах и личных сообщениях». В частности, Зеленскому угрожали, что «процесс вступления Украины в ЕС будет иметь последствия», правда, при этом дело доходило до угроз приостановить финансирование войны.

Фактически в публикации признается, что Украина далеко не демократическая страна, которой ее все эти годы рисовали в западных медиа. Издание пишет, что наезды на НАБУ и САП начались после того, как стало известно об уголовных делах против ближайшего окружения Зеленского. Указывается, что «по мере снижения популярности Зеленского он и его команда рефлекторно стремятся укрепить свою власть, одновременно подрывая другие институты и запугивая критиков».

Голосование в парламенте за восстановление статус-кво по НАБУ и САП намечено на четверг.

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