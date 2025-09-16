Ответом на инцидент с дронами в Польше должно стать начало процедуры передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, которые смогут поражать заводы, производящие «Герани».

Об этом заявил член комитета по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер, бывший офицер немецкого Генштаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны помочь Украине, чтобы она лучше организовала свою противовоздушную оборону. И мы стреляли из пушек по воробьям, сбивая беспилотники очень дорогими ракетами по относительно дешевым целям. Это было испытание России, и это было нарушением нашей готовности к обороне.

Поэтому мы совместно организуем противовоздушную оборону над Западной Украиной. Может быть, «коалиция желающих», своими средствами поможет Украине продвинуть свою собственную противовоздушную оборону дальше на восток и север, чтобы произошла разрядка.

Я говорю совершенно откровенно, даже если это может показаться провокационным – Украине нужны системы дальнего действия, чтобы уничтожить помещения для запуска беспилотников, заводы по производству беспилотников. Подготовка (передачи) Taurus была бы очень важным политическим шагом в направлении Москвы. Это займет шесть месяцев, прежде чем вы начнете их обучать, будут ли они поставляться – это другой вопрос. Но это было бы необходимо, это было бы признаком политического авторитета Германии», – требует немецкий русофоб.