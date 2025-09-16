Поставим Украине Taurus, чтобы бить по производству «Гераней», – немецкий депутат

Анатолий Лапин.  
16.09.2025 08:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Германия, Дзен, Россия, Русофобия, Украина


Ответом на инцидент с дронами в Польше должно стать начало процедуры передачи Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, которые смогут поражать заводы, производящие «Герани».

Об этом заявил член комитета по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер, бывший офицер немецкого Генштаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответом на инцидент с дронами в Польше должно стать начало процедуры передачи Украине немецких...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны помочь Украине, чтобы она лучше организовала свою противовоздушную оборону. И мы стреляли из пушек по воробьям, сбивая беспилотники очень дорогими ракетами по относительно дешевым целям. Это было испытание России, и это было нарушением нашей готовности к обороне.

Поэтому мы совместно организуем противовоздушную оборону над Западной Украиной. Может быть, «коалиция желающих», своими средствами поможет Украине продвинуть свою собственную противовоздушную оборону дальше на восток и север, чтобы произошла разрядка.

Я говорю совершенно откровенно, даже если это может показаться провокационным – Украине нужны системы дальнего действия, чтобы уничтожить помещения для запуска беспилотников, заводы по производству беспилотников. Подготовка (передачи) Taurus была бы очень важным политическим шагом в направлении Москвы. Это займет шесть месяцев, прежде чем вы начнете их обучать, будут ли они поставляться – это другой вопрос. Но это было бы необходимо, это было бы признаком политического авторитета Германии», – требует немецкий русофоб.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить