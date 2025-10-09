«Получили сотни тысяч нелояльных граждан», – в Совфеде призвали ужесточить миграционную политику
В России пора ввести балльную систему, по которой претендовать на гражданство смогут только те мигранты, которые действительно нужны стране.
Об этом, выступая в Совете Федерации, заявил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению эксперта, политика предоставления гражданства в России в последние годы остается непроработанной – паспорта легко получают выходцы из Средней Азии, но этнические русские сталкиваются с проблемами.
«Она остаётся удивительно неизбирательной, слишком жёсткий для одних, для русских, русскоязычных, для тех, кто нам важен по профессиональным, по культурным характеристикам, и слишком мягкий для других.
У нас долгое время действовали соглашения, облегчавшие натурализацию выходцам из некоторых стран Средней Азии. Мы получили за эти годы несколько сотен тысяч новых граждан, лояльность и полезность которых для страны, на мой взгляд, абсолютно не очевидна», – заявил Ремизов.
Эксперт предлагает взять на вооружение практику, принятую в западных странах:
«Одним из таких инструментов, просто как пример, может быть, скажем, балльная система. Эта система активно применяется в Канаде, в Австралии, в странах, которые стараются проводить такую селективную миграционную политику. Они оценивают претендентов на получение вида на жительство, на гражданство по комплексу показателей, где есть и профессиональные, и культурные, и социальные компетенции, и пытаются отбирать именно тех, кто им нужен».
