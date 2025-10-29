Польский ВПК греет руки на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Благодаря войне на Украине Польша существенно нарастила продажи своего оружия Киеву.

Об это пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Если в 2020 году польские компании продали за рубеж оружия на сумму почти 400 миллионов евро, то после начала российской операции в 2022-м цифра выросла 1,2 миллиарда евро. А прошлый год и вовсе стал рекордным – оружия продано на 3,2 миллиарда евро, подавляющее большинство которого было закуплено Украиной.

Председатель Комитета национальной обороны Польши Анджей Гжиба считает, что его страна должна воспользоваться сложившейся экономической ситуацией.

«Сейчас уникальное время, когда структура закупок и потребности армии перестраиваются. Мы должны использовать это для укрепления наших возможностей и развития нашей промышленности», — заявляет он.

В свою очередь президент Польской палаты производителей национальной оборонной продукции Славомир Кулаковский считает, что нужно искать другие рынки сбыта.