«Пока не закончим СВО»: России плевать, сколько дней ей дает американский президент

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Ультиматумы президента США Дональда Трампа никак не повлияют на сроки СВО.

Об этом российский политолог Павел Данилин заявил в интервью армянскому журналисту Нверу Мнацаканяну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первый раз он сказал 50 дней. Теперь 10 дней дает. Завтра 2 дня даст. Что мы должны делать с эти сроками? Нам не важно, сколько он нам дней дает. У нас есть свои цели и задачи. Сколько дней нам американский президент ни даст, нам на это совершенно наплевать. Пока мы свои задачи и цели не решим, мы СВО не закончим», – сказал Данилин.

Он связывает заявления президента США с тем, что он не может выйти за рамки, навязанные ему американским ВПК, который хочет продолжения военных действий на Украине.