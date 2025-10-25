Пашинян громит Церковь в Армении – и вновь повторение сценария Украины

Против Армянской апостольской Церкви властями осуществляется операция по ликвидации и замещению марионеточной структурой, которая присягнёт на верность Риму. Никол Пашинян практически полностью воспроизводит украинский сценарий.

Буквально неделю назад в Армении возбудили уголовное дело против самого Католикоса всех армян Гарегина II. Если простыми словами, ему «шьют» дело об организации массовых беспорядков с привлечением других иерархов и паствы. Конечная цель – поставить главу Церкви вне закона.

По аналогичному делу вызывали на допрос архиепископа Натана Ованнисяна, о чём мы писали в предыдущем материале. Еще недавно арестовали 13 священнослужителей Арагацотнской епархии, вместе с епископом Мкртичем. В эти же дни арестовали якобы за оскорбление сотрудников СК и адвоката Александра Кочубаева, который как раз защищал Церковь в суде.

Ещё ранее были арестованы двое архиепископов по обвинению в подготовке госпереворота. То есть сейчас в тюрьмах сидят десятки священнослужителей, а многие допрашиваются в рамках возбуждённых дел, что говорит о настоящей войне против Церкви, развязанной правительством.

Известный общественный деятель Григор Григорян считает все эти действия частью большого плана по превращению Армянской апостольской Церкви в придаток Римской католической церкви с постепенным разрушением. При этом он считает, что процесс был запущен уже давно:

«По моим данным, обязательство это сделать было дано еще предыдущей властью, а именно племянником последнего президента, который был послом в Ватикане. Пашинян поэтому претворяет в жизнь все те планы, которые предыдущие правители боялись претворить в жизнь, и он фактически является техническим исполнителем, а курс на сближение с Западом был взят ещё предыдущими правительствами».

Григорян также считает не случайным выступление премьера в парламенте с угрозой захвата храмов в пользу государства.

«Конфискация церковного имущества и все эти репрессии являются реализацией того самого сценария, призванного поставить Церковь в безвыходное положение, сменить её главу и расставить угодных людей. Именно они потом на следующем этапе по умолчанию «решат», что надо быть частью Римской католической церкви. Параллельно с этим сейчас усилится крыло уже действующих католиков, так как вы знаете, что в республике есть секта под названием Армянская католическая церковь. И вот совместными усилиями при давлении силовиков они это сделают в ближайшее время. Так, предвидится атака и штурм силовиков Эчмиадзина. Пашинян дал для своих подручных кратчайший срок для исполнения задуманного и даже момент приурочен к очередной годовщине избрания Католикоса. И тут выходят две возможные даты: 27 октября или 4 ноября. В первую дату в 1999-м время были убиты спикер и глава правительства, а во вторую было помазание на престол Католикоса».

Удастся ли правящей верхушке осуществить задуманное? Это будет зависеть от сопротивления паствы и граждан, а также от стойкости самих иерархов. Сам Григор Григорян намерен участвовать в защите Церкви.