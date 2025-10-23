Маховик репрессий в Армении. Пашинян повторяет сценарий Санду-Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Примечательно, что сразу после волны арестов церковных иерархов и мэра Гюмри в Армении Ильхам Алиев, будучи в Астане, 21 октября открыл транспортные пути из Азербайджана, и в Ереван тут же проследовал состав с казахстанским зерном. Таким образом бывшую советскую республику приняли в «тюркский мир».

В этот же день суд в Ереване арестовал на 2 месяца оппозиционного мэра Вардана Гукасяна, которого власти обвиняют в получении взятки. Также полиция задержала 12 сотрудников мэрии и 37 сторонников градоначальника в ходе митинга протеста, а суд также арестовал члена движения «По-своему», адвоката Рубена Мхитаряна. Одновременно с этим началось беспрецедентное давление на депутатов в Совете старейшин Гюмри, чтобы разрушить оппозиционную коалицию, имеющую там большинство.

То есть, полностью подтверждается версия, что для победы на следующих выборах правящей верхушке необходим был разгром мэрии второго по численности города в республике и нейтрализация там оппозиционных сил. Для этого идут провокации и попытки стравливания разных партий и движений в Гюмри вплоть до инициирования «криминальных разборок», о чём сообщил прессе местный политик Мартун Григорян.

Поэтому рано ставить точку в данных событиях в Гюмри, так как очевидно – полицейская операция по зачистке продолжится. И сейчас многие сходятся, что Гукасяна арестовали по приказу из Брюсселя, так как это было условие еврокомиссаров, рассчитывавших разом ликвидировать феномен Гюмри и лишить российскую военную базу поддержки со стороны местной общины

Такого же мнения придерживается и эксперт по Южному Кавказу и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян:

«В Армении повторяется молдавский сценарий, когда оппозиционных деятелей массово арестовывали перед парламентскими выборами. Что касается мэра Гюмри, то он является сторонником крепких армяно-российских отношений, выступает за сохранение российской военной базы в Армении и не против вхождения Армении в союзное государство Россия-Беларусь. Видимо он сильно беспокоил не только власти Армении, но и их западных кураторов».

Получается: сознательно ликвидируют не просто оппозиционеров, а лидеров общественного мнения, выступающих именно за сохранение и развитие армяно-российских отношений.

И еще одной приоритетной целью репрессий остаётся Армянская апостольская Церковь (ААЦ), против которой началась новая волна гонений.

Так, в среду вызвали на допрос архиепископа Натана Ованнисяна уже по новому сфабрикованному делу о якобы мобилизации со стороны духовенства сотрудников и прихожан для участия в антиправительственных митингах. Ранее в сети вбрасывались записи телефонных звонков с «доказательствами» причастности самого Каталикоса к таким установкам.

Понятно, что в преддверие выборов готовится еще один громкий судебный процесс против Церкви. Это помимо того, что в тюрьме уже находится несколько архиепископов, обвиняемых в подготовке массовых беспорядков и в государственном перевороте. Их пытаются связать с сидящим в СИЗО российским предпринимателем Самвелом Карапетяном.

На заседании парламента Пашинян угрожал отобрать храмы у ААЦ:

«Многочисленные памятники находятся на балансе правительства и ряд храмов переданы Армянской апостольской церкви в безвозмездное пользование. Думаю, там, где нет духовной жизни, а есть интриги, мы можем эти памятники вернуть обществу».

Это был ответ на лишение Католикосом сана его ставленника – иерея Арама Асатряна. Теперь Пашинян намерен передать ему в пользование монастырь Оганаванк с целью «восстановления реальной духовной жизни». То есть, правительство уже создаёт по украинскому сценарию альтернативную ручную Церковь для раскола паствы и запрета ААЦ. Вскоре надо ожидать силового выдворения священников из храмов и захват святого Эчмиадзина.