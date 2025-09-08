«Парубий-Парубий, на майдане народ перебил…» – киевский диджей выпустил клип на смерть нациста

Киевский DJ Tovarisch Zajchik выпустил песню на смерть бывшего спикера Верховной рады, сооснователя Социал-националистической партии Украины и коменданта Майдана Андрея Парубия.

Парубий – основной подозреваемый в организации расстрелов на Майдане. О его роли прямо с экранов украинского ТВ заявлял участник Майдана Иван Бубенчик, лично признавшийся в том, что стрелял в протестующих и полицейских.

На роль покойного в расстрелах указывают и ряд журналистских расследований – Парубий засветился на  видео, где на следующий день после расстрела сопровождает людей в масках, выносящих из гостиницы «Днепр» оружейные кофры.

