«Парубий-Парубий, на майдане народ перебил…» – киевский диджей выпустил клип на смерть нациста
08.09.2025 11:59
(Мск) , Киев
Киевский DJ Tovarisch Zajchik выпустил песню на смерть бывшего спикера Верховной рады, сооснователя Социал-националистической партии Украины и коменданта Майдана Андрея Парубия.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Парубий – основной подозреваемый в организации расстрелов на Майдане. О его роли прямо с экранов украинского ТВ заявлял участник Майдана Иван Бубенчик, лично признавшийся в том, что стрелял в протестующих и полицейских.
На роль покойного в расстрелах указывают и ряд журналистских расследований – Парубий засветился на видео, где на следующий день после расстрела сопровождает людей в масках, выносящих из гостиницы «Днепр» оружейные кофры.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: