«Ждите массовых ударов и блэкаута!» – в Киеве осознали, что ракеты у России не заканчиваются, а наоборот 

Россия ведет активную разведку не только позиций украинской ПВО, но и объектов энергетики. Это значит, что в ближайшее время можно ожидать массированных ракетно-дроновых ударов, поскольку и ресурс в РФ накоплен.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

