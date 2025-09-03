«Ждите массовых ударов и блэкаута!» – в Киеве осознали, что ракеты у России не заканчиваются, а наоборот
Россия ведет активную разведку не только позиций украинской ПВО, но и объектов энергетики. Это значит, что в ближайшее время можно ожидать массированных ракетно-дроновых ударов, поскольку и ресурс в РФ накоплен.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Блэкауты вернутся, обратите внимание – мало того, что враг этой ночью прицельно бил десятками дронов по территории Белой Церкви, он сейчас активно проводит доразведку местности.
Враг, применяя разведывательные дроны, буквально охотится не только на места размещения наших элементов и систем ПВО и ПРО, он высматривает наши энергетические комплексы и уровень их защищенности.
Буквально на сегодняшней неделе мы видели, насколько высокое разрешение и качество в этих видеокамерах, которые применяются на разведывательных дронах россиян.
Конечно же, они имеют происхождение в Китайской народной республике, соответственно, оснащение это достаточно эффективное, мощное, которое в том числе применяет определенные элементы искусственного интеллекта относительно распознавания целей. А это значит, что враг имеет асбсолютно четкое представление относительно и размещения нашей энергетики, и по ее наиболее уязвимым частям.
Потому следует в ближайшей перспективе ожидать масштабных ракетно-дроновых ударов со стороны противника. Причем, я не нагнетаю – это абсолютно рациональная оценка вражеских ресурсов, они накопили немало ракет и дронов», – заявил Селезнев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: