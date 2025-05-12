Парад Победы показал разворот внешнего курса России – полковник Трухан
Парад победы показал, что Россия переориентируется на развивающийся Восток вместо разваливающегося Запада.
Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Парад Победы показал, на кого мы можем ориентироваться, и дал возможность всем ребятам-демократам западным и так далее, раскрыться – что они подразумевают, что они видят, что они хотят. Очень хорошим триггером послужил для всех закидонов западной политики.
Зеленский не мог не отметиться в попытке сорвать прилет лидеров. Вот знаешь, это детсадовская какая-то хитрожопость – рекордный налёт БПЛА на подмосковный регион, просматривается идея нарушения стабильной работы московских аэроузлов, в том числе с целью отпугнуть тех, кто летит.
Наши, которые прилетели, они действительно мужество проявили, пробились и добились. Помню, сколько спекуляций по Вучичу было. И словацкий премьер прилетел», – отметил Трухан.
Он подчеркнул, что теперь Россия переориентируется на сотрудничество больше с Юго-Восточной Азией, а не Западом.
«Ну и плюс участие парадных коробок тех, кого мы раньше особо-то и не привлекали, грубо говоря. Потому что здесь есть переориентировка и явное указание на то, что по Юго-Восточной Азии с изоляцией… как-то изолента закончилась.
У нас привыкли традиционно, я помню, китайцы нам предъявляли, что, говорят, вы смотрите на Запад, а тут у вас свои цивилизации под боком, вы нас мало знаете и все такое. В принципе, что-то в этом было своеобразное, потому что для нас Дальний Восток, это что-то далеко и как-то вроде как невнятно. А там регион, он и густонаселенный, и экономически уже развит.
Масса интересного может произойти. В этом плане парад знаковый. Он юбилейный, он удался. И очень показательно то, что Запад мы на этом параде не ждем. Они свой парад побежденных провели там, по говну прошлись в Великобритании», – подытожил он.
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