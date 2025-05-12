Парад победы показал, что Россия переориентируется на развивающийся Восток вместо разваливающегося Запада.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парад Победы показал, на кого мы можем ориентироваться, и дал возможность всем ребятам-демократам западным и так далее, раскрыться – что они подразумевают, что они видят, что они хотят. Очень хорошим триггером послужил для всех закидонов западной политики. Зеленский не мог не отметиться в попытке сорвать прилет лидеров. Вот знаешь, это детсадовская какая-то хитрожопость – рекордный налёт БПЛА на подмосковный регион, просматривается идея нарушения стабильной работы московских аэроузлов, в том числе с целью отпугнуть тех, кто летит. Наши, которые прилетели, они действительно мужество проявили, пробились и добились. Помню, сколько спекуляций по Вучичу было. И словацкий премьер прилетел», – отметил Трухан.

Он подчеркнул, что теперь Россия переориентируется на сотрудничество больше с Юго-Восточной Азией, а не Западом.