Отправной точкой невозврата и начала подготовки к СВО стало хамство Кравчука
Киевский режим сам похоронил последние попытки впихнуть республики Донбасса в состав Украины, после чего руководству в Москве стало ясно, что война неизбежна.
Об этом на канале «Филипповский 13» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Предполагаю, что ноябрь 2020 года – это была точка невозврата, когда было принято решение относительно того, что война будет неизбежной. В октябре ДНР и ЛНР передали определённые предложения Украине, которые могли стать компромиссными. Это последние предложения компромисса.
Республики предложили – если вам не нравится автономия Донбасса в составе Украины, давайте временную автономию, ограничим её двумя-тремя десятилетиями, а потом проведём референдум, стоит ли оставлять автономное устройство или же перейдём снова к унитарному.
Вместо этого Леонид Кравчук, тогда он жил и фактически возглавлял украинскую делегацию на переговорах по урегулированию в Минске, написал абсолютно хамский ответ, ультимативный. Что, вот, возвращайтесь на наших условиях, и никаких условий [мы не потерпим], Кравчук дал этот ответ, и после этого ответа стало понятно, что больше каких-то предложений не будет», – рассказал Бондаренко.
«Тем более что в январе 2021 года поменялась концепция. Прошла некая конференция в Донецке с участием представителей ДНР и ЛНР, где было заявлено, что если раньше речь шла о возвращении этих республик в состав Украины на автономных правах, то сейчас они рассматривают себя как пример российской государственности вне России. Они взяли курс на дистанцирование от Украины.
Точка невозврата – это процесс, который шёл от ноября 2020 г. до января 2021-го. И тогда уже мы с коллегами рассматривали вопрос, что поменялась концепция, поменялось восприятие перспектив в Донецке и Луганске», – добавил политолог.
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