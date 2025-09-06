Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вся неделя в Одессе посвящена празднованию дней города — 2 сентября, 231 год назад его основала Российская императрица Екатерина ІІ, памятник которой был варварски снесен.

В рамках предложенных обстоятельств можно даже сказать, что празднование проходит масштабно… только провинциально. По понятным причинам на сценах в эти дни не Кобзон и не «Скорпионс», как в давние годы, а актеры погорелых театров и Пидрахуй в малиновом пиджаке (забыл, что на дворе не 90-е). Укро-символика, кстати, практически отсутствует — только флаги Одессы и якоря.

Мэр Труханов в придуманном ему образе гламурного гопника с Молдаванки творит страшное — поздравляя одесситов, среди великих соотечественников он кощунственным образом не вспоминает Стерненко и Ганула, зато произносит фамилии Катаева, Багрицкого, Бабеля, Ильфа и Петрова, Олеши, Паустовского, Жванецкого, лобызает памятник Утесову, который нацисты собрались сносить. Называет Одессу литературной легендой и заявляет, что сделает все возможное, чтобы «сохранить историю, литературу, архитектуру», ну то есть все русское. В поздравительный ролик входит старый кадр с Екатериной, а не торчащей на ее месте жовто-блакытной тряпкой… Ну зрада-а-а!

При этом по городу шастают официальные делегации из Великобритании, Германии, Японии, из ЮНЕСКО — то есть признают, то есть тоже одесситов поздравлять приехали.

…но вы не переживайте — говорил хитрый Труханов частично на мове, подчеркнул, что «Одесса украинская» и спел дифирамбы карателям ВСУ.

Два стула не принесли желаемого результата, потому что одесситы сказали «фу», а реакция нацистов аукнулась чередой скандалов.

Калеки перехожие с фронта, как на срачку, таскаются под мэрию с протестами. Село и мовные ведьмы и вовсе праздновали «610-летие» Одессы 19 мая. Еще четыре года назад они зарегистрировали петицию на сайте главклоуна, чтобы признать 1415 год — основанием Одессы и переименовать ее в Коцюбеев. Только она не набрала даже минимального количества голосов:

«Мы следим за соблюдением языкового закона в Одессе и требуем завершить процесс деколонизации и смены топонимов. Также мы обращаем внимание и на городские «праздники», которые на самом деле являются колониальным наследием. Миф о 2 сентября следует оставить в прошлом», — заявили ведьмы из «Робимо вам нерви».

После прогулок по центру «краеться сэрдэнько» и у сумасшедшего нациста Музычко:

«Москворотые горланят москворотские песни «за Адесссу». Москворотые директора, массово нарушающие Закон о языке учителя — явление абсолютно массовое! И это тоже Одесса — опасная, москворотая, русская. Она никуда не делась. Она расплодилась, расползлась и ждет. Ждет своих, ждет своего. Нет перспектив в стране, где такая критически большая масса населения живет, говорит, пишет на языке оккупанта».

Но больше всех достается Труханову — его имя упоминают на телеканале «Россия 1», цитирую:

«Как же без декоммунизации. Украинский институт национальной памяти накинулся на мэра Одессы Труханова, в обращении ко Дню города мэр упомянул ряд российских деятелей культуры, что сочли прямой антигосударственной работой».

И понеслась — «Труханов работает на Рашку!».

Из выгребной ямы секты Ганула послышалось бульканье:

«Коллаборант Труханов на росТВ прекрасно играет свою роль — униженного «нацистами» русского мальчика в трусиках. Так называемый мэр — позор для украинского города и оружие в руках российских пропагандистов».

Ну что, Геша, помогли тебе твои нацики?..