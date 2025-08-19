Очная встреча Путина и Зеленского завалит выгодное нам временное перемирие – львовский русофоб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Встреча Путина и Зеленского не принесёт никакого конструктива для Украины, кроме дешёвого шоу со стороны украинского президента. Зато Трамп получит прекрасный повод отказаться от дальнейшей поддержки.

Об этом в своём блоге заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сюжет двусторонней встречи Путина и Зеленского настолько уже не интересен, со старта понятен. Ясно, что врага нужно послать – и все будут этому аплодировать. Тут нет поля для игры, для креатива. Очень линейная логика. А Трамп, когда это произойдёт, скажет, что мавр сделал своё дело, мавр может уходить. И займётся Китаем, Канадой, наркотрафиком, мигрантами, ещё чем-то. Процент конструктива в переговорах между Путиным и Зеленским очень низок. Все стартовые позиции понятны», – сказал Дроздов.