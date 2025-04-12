Очень странные дела: США «отмазывают» Китай от украинских обвинений в войне на стороне России

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Агентство Reuters со ссылкой на чиновников США пишет, что «все китайцы, которые воюют на стороне России, являются добровольцами и не имеют отношения к китайскому правительству».

Как говорится в публикации, по версии американских официалов,, офицеры китайской армии якобы присутствуют в тылах российской группировки, но сами в боевых действиях участия не принимают.

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Агентство утверждает, что воюющих китайцев в российской армии якобы чуть более сотни. «Они принимают участие в боях за деньги как наёмники», приводит агентство двух неназванных американских чиновников.

«Официальные лица США заявили, что китайские бойцы, по-видимому, имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России. При этом, находящиеся в отдалённых тыловых районах китайские офицеры пытаются извлечь тактические уроки из войны», – говорится в публикации..

Напомним, истерия вокруг того, что Китай якобы посылает своих военных для участия в боевых действиях против Украины – это совсем свежий сюжет украинской и западной проукраинской пропаганды. Недавно в Киеве заявили, что якобы поймали в плен двух таких «китайцев» на Донбассе.

Но если украинская пропагандистская линия вопросов не вызывает – в ней, возможно, нет реальных фактов, но есть своя логика – то вот американские вбросы через Reuters, фактически оправдывающие официальный Пекин, выглядят довольно странно. Особенно на фоне разворачивающейся между США и КНР тарифной войны и угроз Трампа.