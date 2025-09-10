Очень глупо было смеяться над русскими – они действительно вторая армия мира – комбат ВСУ

Анатолий Лапин.  
10.09.2025 18:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 788
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Смеяться над российской армией и называть их бранными словами было большой ошибкой для Украины. ВС РФ на самом деле являются второй армией мира и могут быстро масштабировать любую новую технологию, апробированную на поле боя.

Об этом в эфире видеоблога «РБК-Украина» заявил командир батальона беспилотных систем 44-й ОМБР ВСУ Вячеслав Шутенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У них есть подразделения, которые эффективно применяют беспилотные технологии, в которые инвестируются огромные средства, которым предоставляются неограниченный доступ ко всем средствам, которые необходимы для того, чтобы воевать на переднем крае. Эти подразделения есть, и плохая новость для нас в том, что их количество тоже увеличивается.

Эта вот история о том, что враг у нас тупой, чмони, смеялись все, что думали, что все такие русские и так далее – это большая проблема была. Я, кстати, думаю, что сейчас уже об этом мало кто говорит вообще. Все увидели то, что мы воюем с серьезным врагом, что мы действительно воюем со второй армией мира», – отметил он.

«Хотя я помню первые месяцы войны, как мы смеялись над второй армией, что разбили, разбомбили под Киевом и так далее.

Это большая ошибка. Я хочу жирным подчеркнуть, что это очень большая ошибка – недооценивать врага, и мы недооценили это в какой-то момент. Мы не настолько быстро и качественно масштабировали бесплотные технологии, которые у нас появились гораздо раньше, чем у них, не настолько, как это нужно было, а они смогли это масштабировать», – заключил Шутенко.

