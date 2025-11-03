Ноу-хау по-украински: устройся в погранцы – и сбеги за кордон
Владимир Зеленский обещал построить страну, в которую люди будут мечтать вернуться, но на деле из нее бегут даже те, кто еще остается.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий заметил, что украинские пограничники десятками начали бежать за границу.
«Ну, просто, страна мечты. Президент же заходил со здравой вполне и красивой идеей – построить такую страну, в которую люди захотят вернуться. Это было на словах, и ему поверили. А на деле получилось, что мы имеем страну, из которой люди бегут тысячами, бросая семьи, правдами и неправдами», – сказал эксперт.
Что касается пограничников, то он считает это ноу-хау, которое постараются не тиражировать.
«Поскольку все придут к гениальному выводу… Зачем платить десятки тысяч сомнительным личностям, которые в телеграм-каналах обещают провести через границу? Там цены от 20 тысяч [долларов] сейчас начинаются. И через одного одного – это либо аферисты, либо гэбэшные подставы.
А может быть контракт ГПСУ. И как только окажешься вблизи кордона стрекануть через колючку. Такая вот реальность, в которой мы живем», – резюмировал Золотарев.
