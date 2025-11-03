Ноу-хау по-украински: устройся в погранцы – и сбеги за кордон

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 378
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Владимир Зеленский обещал построить страну, в которую люди будут мечтать вернуться, но на деле из нее бегут даже те, кто еще остается.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский обещал построить страну, в которую люди будут мечтать вернуться, но на деле...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий заметил, что украинские пограничники десятками начали бежать за границу.

«Ну, просто, страна мечты. Президент же заходил со здравой вполне и красивой идеей – построить такую страну, в которую люди захотят вернуться. Это было на словах, и ему поверили. А на деле получилось, что мы имеем страну, из которой люди бегут тысячами, бросая семьи, правдами и неправдами», – сказал эксперт.

Что касается пограничников, то он считает это ноу-хау, которое постараются не тиражировать.

«Поскольку все придут к гениальному выводу… Зачем платить десятки тысяч сомнительным личностям, которые в телеграм-каналах обещают провести через границу? Там цены от 20 тысяч [долларов] сейчас начинаются. И через одного одного – это либо аферисты, либо гэбэшные подставы.

А может быть контракт ГПСУ. И как только окажешься вблизи кордона стрекануть через колючку. Такая вот реальность, в которой мы живем», – резюмировал Золотарев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить