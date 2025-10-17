«Никаких антироссийских мотивов – простая политическая грызня» – укро-эксперт о сносе мэра Труханова

Вадим Москаленко.  
17.10.2025 23:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 29
 
Беспредел, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Отстранение от кресла мэра Одессы и обвинения в адрес Геннадия Труханова – это часть внутриполитической грызни офиса Зеленского за электорат на будущих выборах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отстранение от кресла мэра Одессы и обвинения в адрес Геннадия Труханова – это часть...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Идёт калькуляция избирательных округов больших жирных городов – Киева, Николаева, Одессы, где есть нелояльные мэры, которые даже готовы делиться коррупцией, должностями, но не готовы в конце поделиться электоратом в президентскую кампанию.

И сейчас у таких мэров будут проблемы, у части они уже есть. Потому что когда начнутся выборы, они могут играть за себя. А это недопустимо.

С другой стороны, и хорошо, что СБУ нашла тот паспорт [якобы российский у Труханова], опять же, докажут – правдивый, не правдивый?

А может, выкатили фальшивый, чтобы иметь возможность отступить? Сказать потом, что фальшивый, потому что мэр уже согласился с нами работать», – рассуждал он.

«Может, идут торги, и этот фальшивый паспорт – это «Томагавки», и его просто запугивают. Говорят, смотри, можем выкатить и настоящий паспорт, ты же знаешь, что есть настоящий, мы пока что показали фальшивку», – рассуждал укро-эксперт.

«Стопроцентно этот не антироссийские мотивы, это внутриполитические мотивы по захвату себе Южной Пальмиры» , – заверил Давидюк.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить