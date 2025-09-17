НАТО отстает в борьбе с беспилотниками, – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
17.09.2025 12:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 51
 
Беспилотники, Германия, Дзен, НАТО, Россия


Противодействие беспилотникам – это сегодня самая слабая сторона НАТО. Альянс сбивает их при помощи дорогостоящих ракет в то время, как цена БПЛА до нескольких тысяч евро.

Об этом отставной генерал бундесвера Роланд Катер заявил в эфире канала «Welt», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из наших самых больших слабостей — это защита от беспилотников. Война на Украине, например, за последние несколько месяцев полностью превратилась из боя с применением танков, БМП, стрелкового оружия и так далее, в войну с беспилотниками.

И это вполне логично, потому что, если представить, что беспилотники сегодня являются массовым продуктом на рынке, это за 2−3 тысячи долларов, возможно более крупные стоят 10−15 тысяч евро, но они не стоят ничего по сравнению с возможностями защиты, которые мы имеем сегодня, баллистическими ракетами. Одна ракета «Патриот» стоит миллионы…

Я вижу здесь самую большую слабость НАТО в данный момент, а также Германии», – заявил Катер.

