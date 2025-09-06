Нам нужно подождать, кто заберет лидерство в мире – депутат Рады

Украинская власть тиражирует воинственные заявления, поскольку заинтересована в продолжении войны.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий процитировал два последних громких заявления Зеленского. В одном из них тот пафосно провозгласил, что «мы готовим силу на земле, в воздухе и на море», которая будет давить на Россию, чтобы «она прекратила войну». А во втором заявлении он называет «санкциями» удары по нефтепроводу, в результате чего Венгрия и Словакия лишились доступа к российской нефти.

«Власти невыгодно заканчивать войну, они на ней зарабатывают. Это ни для кого не секрет. Поэтому они ищут поддержку в Европе для того, чтобы эта война продолжалась. Будем считать, что вроде как в мире происходят тектонические сдвиги. Да и смена [власти] в различных странах и правительств. И глава МI-6 поменялся. Очень многие вещи происходят, которые влияют на глобальные процессы. Я думаю, что нам нужно немножко подождать, потому что сейчас, всё-таки, идёт вопрос даже не войны в Украине, а кто кого пережмёт, и кто заберёт лидерство в мире. Вот уже, исходя из этого, мы получим какой-то результат», – сказала депутат.

Что касается угроз Зеленского, она явно дала понять, что считает их пустым бахвальством.

«А вот заявления президента настолько разные, они настолько бывают порой детские. Вот я не хочу никого обижать…», – добавила Скороход.

Ведущий попросил ее дальше не продолжать, подчеркнув, что у многих складывается такое впечатление о Зеленском.