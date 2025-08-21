Накал русофобии: Запад готов напрасно пожертвовать экономикой ЕС – ради ослабления России
Европейские страны пожертвуют своими экономиками, но продолжат вводить антироссийские санкции.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Европейцы будут пытаться давить на страны и компании, которые торгуют с Россией. Но российская торговля перестроилась, и достаточно успешно. И получилось так, что Россия обходится без Европейского Союза.
Да, есть проблемы с добычей газа, с нефтью, и мировые цены на нефть упали. Это тоже следствие того, что ЕС проводит самоубийственную политику, в том числе и санкционную.
Но российская экономика растет, в третьем квартале мы увидели 3,1% рост ВВП год. И можно ожидать, что к концу года будет даже выше прогнозируемого. В общем, ЕС опять не может сказать, что они российскую экономику остановили», – сказал Колташов.
«Ну будет новый пакет, потом еще. Будут дальнейшие меры против российского, так называемого, теневого флота. Но главное – это сокращение покупок российских товаров. Например, удобрений. Но это ударит по ним самим. Запрет на покупку алюминия уже ударил по европейской промышленности.
Они такие самоубийственные вещи делают, потому что есть твердое понимание, что в мировой экономике нужно сокращать избыточные производственные мощности – и навредить и российской, и китайской экономикам, пожертвовав тем, что для Запада не очень ценно. Вот… европейская экономика не очень цена для западных элит», – добавил он.
