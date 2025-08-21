Накал русофобии: Запад готов напрасно пожертвовать экономикой ЕС – ради ослабления России

Европейские страны пожертвуют своими экономиками, но продолжат вводить антироссийские санкции.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы будут пытаться давить на страны и компании, которые торгуют с Россией. Но российская торговля перестроилась, и достаточно успешно. И получилось так, что Россия обходится без Европейского Союза.

Да, есть проблемы с добычей газа, с нефтью, и мировые цены на нефть упали. Это тоже следствие того, что ЕС проводит самоубийственную политику, в том числе и санкционную.

Но российская экономика растет, в третьем квартале мы увидели 3,1% рост ВВП год. И можно ожидать, что к концу года будет даже выше прогнозируемого. В общем, ЕС опять не может сказать, что они российскую экономику остановили», – сказал Колташов.