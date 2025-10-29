Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары по дамбе Белогорского водохранилища якобы отрезают от логистики российские войска в части Курской и Брянской областях и создают для ВСУ предпосылки для повторного вторжения на территорию РФ.

Об этом в эфире «Lviv media» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нарушена логистика, причем, логистика не только российских войск непосредственно под Волчанском, а также в ловушке оказались российские подразделения на территории Курской области. Это Глушковский и Теткинский районы… Обратите внимание, при отсутствии логистики это создает условия для повторения курского сценария, но уже на территории обеих областей – как Курской, так и Белгородской», – разглагольствует нацист.

В середине октября Дональд Трамп заявлял о желании ВСУ устроить новое наступление, не уточняя, о каком направлении идет речь.

«Они [Украина] хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотели бы перейти в наступление. Нам придется принять решение», – сказал Трамп.

Такие же данные озвучивал экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).