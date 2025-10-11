На Украине ломают голову, зачем Трампу интриги с «Томагавками»

Возможно, намёки Дональда Трампа на передачу Киеву ракет «Томагавк» вообще слабо связаны со стремлением оказать помощь Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говоря о «Томагавках» в том ракурсе, когда страны друг другу передают какие-то вооружения, «Томагавк» – это по факту носитель ядерного оружия. Представьте, США передают нам ракеты-носители ядерного оружия. Думаю, Трамп не просто так сказал именно про «Томагавк».

Трамп понимает, что этими ракетами он РФ точно не уничтожит, потому что стойкость РФ достаточно велика, начиная от населения, заканчивая тем, что она может быстро восстанавливаться, плюс территория большая. Но какие могут быть последствия? Трамп тоже понимает, что в этот момент Россия может передать какие-то технологии – что-то Ирану, что-то КНДР», – сказал Костенко.