Диктатор Зеленский под давлением Запала проведет, прежде всего, не президентские, а парламентские «выборы». Его план сохранения власти опирается на данные недавнего опроса Киевского международного института соцологии, согласно которым условная «партия Залужного» (бывший главком ВСУ, сейчас посол в Лондоне) набирает 18%, «партия Зеленского» – 16%, «партия Буданова» (бывший глава ГУР, сейчас глава офиса президента, в списке террористов в РФ) – 12%.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Контроль за парламентом будет контролем двух каких-то партий: Зеленский плюс либо Залужный, либо Буданов. Полтора месяца в Лондон летал Ермак и предлагал Залужному уйти с поста посла, создать партию, пойти на выборы, создать коалицию с Зеленским и стать либо главой парламента, либо премьер-министром. А Зеленский пойдет президентом. Как я понимаю, Залужный отказался. И тогда Зеленский обратился к Буданову», – сказал Венедиктов.

Он считает, что Зеленский сделает Буданова своим дублером, и он «может стать наследником, а, может, заложником».