На Украине готовится спектакль с выборами из сортов нацистов: Зеленский сохранит власть

Елена Острякова.  
05.01.2026 12:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 209
 
Дзен


Диктатор Зеленский под давлением Запала проведет, прежде всего, не президентские, а парламентские «выборы». Его план сохранения власти опирается на данные недавнего опроса Киевского международного института соцологии, согласно которым условная «партия Залужного» (бывший главком ВСУ, сейчас посол в Лондоне) набирает 18%,  «партия Зеленского» – 16%, «партия Буданова» (бывший глава ГУР, сейчас глава офиса президента, в списке террористов в РФ) – 12%.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов завил в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Диктатор Зеленский под давлением Запала проведет, прежде всего, не президентские, а парламентские «выборы». Его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Контроль за парламентом будет контролем двух каких-то партий: Зеленский плюс либо Залужный, либо Буданов. Полтора месяца в Лондон летал Ермак и предлагал Залужному уйти с поста посла, создать партию, пойти на выборы, создать коалицию с Зеленским и стать либо главой парламента, либо премьер-министром. А Зеленский пойдет президентом. Как я понимаю, Залужный отказался. И тогда Зеленский обратился к Буданову», – сказал Венедиктов.

Он считает, что Зеленский сделает Буданова своим дублером, и он «может стать наследником, а, может, заложником».

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить