На родине Зеленского с файерами и зигами похоронили ликвидированного нациста «Шпендика»

Вадим Москаленко.  
03.09.2025 14:57
  (Мск) , Кривой Рог
Просмотров: 790
 
Денацификация, Дзен, Украина


В Кривом роге нацисты провели похоронный ритуал, провожая к Бандере денацифицированного  Артема Степченко с позывным «Шпендик» – одного из основателей батальона беспилотных систем ВСУ «Rugby Team».

Об этом сообщает тг-канал запрещённой в РФ неонацистской организации «Центурия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Кривом роге нацисты провели похоронный ритуал, провожая к Бандере денацифицированного  Артема Степченко с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По информации нацистов, «Шпендик» отправился к Бандере 26 августа на Сумщине, где числился в должности командира инженерно-сапёрного взвода.

Вчера тушку нациста скорбящие бандеровцы встретили в Кривом Роге –  с файерами, нацистскими флагами и лозунгами. Интересно, что на опубликованных снимках нацисты замазали свои физиономии – видимо, опасаясь, что вскоре процесс денацификации придет и в их края.

 

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить