В Кривом роге нацисты провели похоронный ритуал, провожая к Бандере денацифицированного Артема Степченко с позывным «Шпендик» – одного из основателей батальона беспилотных систем ВСУ «Rugby Team».

Об этом сообщает тг-канал запрещённой в РФ неонацистской организации «Центурия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации нацистов, «Шпендик» отправился к Бандере 26 августа на Сумщине, где числился в должности командира инженерно-сапёрного взвода.

Вчера тушку нациста скорбящие бандеровцы встретили в Кривом Роге – с файерами, нацистскими флагами и лозунгами. Интересно, что на опубликованных снимках нацисты замазали свои физиономии – видимо, опасаясь, что вскоре процесс денацификации придет и в их края.