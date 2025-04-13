Москва сфокусировалась на США и уже не обращает на Киев внимания на тявканье Киева

Вадим Москаленко.  
13.04.2025 11:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Москва не собирается в одностороннем порядке отказываться от своих преимуществ без каких-либо уступок со стороны Белого дома.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва не собирается в одностороннем порядке отказываться от своих преимуществ без каких-либо уступок со...

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«Почему Москва не согласна? Потому что считает, что у неё сейчас преимущество в войне, что она наступает, она захватывает. Особенно эта уверенность усилилась после изгнания украинских войск из Курской области. И Москва не готова просто так делать Трампу приятно, несмотря на всю риторику, все отношения. Москва требует ответных уступок: если мы отказываемся от нашего военного преимущества, значит, вы должны что-то сделать.

Вы – это США. Требование к Украине сейчас практически не звучит. Все требования, которые звучат – это требования к США. От прекращения поставок вооружений в Украину, заканчивая Аэрофлотом. Всё это  к США: «Мы отказываемся от преимущества, которое у нас есть, вы идёте на уступки», – сказал Бортник.

«В части этого диалога Москва даже отказалась обсуждать с США вопрос ядерного разоружения. Потому что Москва считает, что ядерный потенциал России – это единственный сдерживающий фактор, в котором Россия имеет не только баланс с США, но и некоторое преимущество. Она не готова обсуждать вопрос ядерного разоружения, отказавшись фактически от единственного фактора, в котором она имеет преимущество, возможно, над США и создаёт реальную стратегическую угрозу для США», – добавил политолог.

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