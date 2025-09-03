Морпех дезертировал из ВСУ, чтобы вернуться домой и повеситься

Вадим Москаленко.  
03.09.2025 14:41
  (Мск) , Луцк
Просмотров: 742
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украинский военнослужащий 37-й обмп ВСУ ушёл в самоволку, после чего был найден повешенным в собственном доме на Волыни.

Об этом сообщает местный канал ТРК «Аверс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский военнослужащий 37-й обмп ВСУ ушёл в самоволку, после чего был найден повешенным в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Еще один смертельный случай с военным в тылу. На Волыни обнаружили повешенным военнослужащего ВСУ, матроса. Произошло это вчера, 2 сентября в селе Новая лишня Владимирского района. Такую информацию нам сообщили собственные источники», – говорится в сюжете.

Повешенным оказался 27-летний военнослужащий из 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. По предварительной информации, он находился в СОЧ.

Тело нашли по месту жительства, труп военного направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно источникам телеканала, предварительная версия причины смерти – самоубийство.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить