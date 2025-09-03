Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский военнослужащий 37-й обмп ВСУ ушёл в самоволку, после чего был найден повешенным в собственном доме на Волыни.

Об этом сообщает местный канал ТРК «Аверс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще один смертельный случай с военным в тылу. На Волыни обнаружили повешенным военнослужащего ВСУ, матроса. Произошло это вчера, 2 сентября в селе Новая лишня Владимирского района. Такую информацию нам сообщили собственные источники», – говорится в сюжете.

Повешенным оказался 27-летний военнослужащий из 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. По предварительной информации, он находился в СОЧ.

Тело нашли по месту жительства, труп военного направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Согласно источникам телеканала, предварительная версия причины смерти – самоубийство.