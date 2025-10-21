Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания уже выделила рекордную сумму на вооружение бандеровской Украины и продолжит тратиться на войну против России руками своих прокси в Киеве.

Об этом заявил министр обороны Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как правительство мы продолжаем наращивать поддержку. Только в этом году мы предоставим Украине военную помощь в размере 4,5 млрд фунтов стерлингов. Мы возглавили контактную группу по обороне Украины вместе с Германией, и за 8 месяцев, прошедших с тех пор, мы успешно собрали более 50 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине», – заявил Хили.

Он также пообещал наладить совместный с Украиной выпуск беспилотников, на который Британия тоже выделит большие суммы: