Макфол придумал, как вернуть Горбачёва: дело за малым

28.11.2025 17:20
Запад ускорит свержение президента РФ Владимира Путина – надо всего лишь Украине победить Россию.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил подкасту быввших сотрудников британской разведки «Одно решение», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В такой стране как Россия все еще есть миллионы людей, которые предпочли бы быть частью Запада, а не изолированными. Конечно, они молчат и не высказываются. Но когда наступит момент перемен, я думаю, они выступят против Путина. И в стране начнутся новые дебаты о том, хотят ли они быть частью Запада или изолированным вассальным государством Китая.

Вначале победят плохие парни, и Путин придет к власти. Но в долгосрочной перспективе придет кто-то вроде Хрущева или Горбачева. Я немного оптимистичен, что это может произойти в России снова. Но мы не пассивные наблюдатели. Мы можем ускорить этот процесс, помогая Украине победить», – сказал Макфол.

Ранее он заявлял, что россияне, выехавшие на Запад, уже не должны возвращаться, а российским эмигрантам надо отказаться от гражданства РФ.

