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Отказ утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского признать российский статус Крыма напоминает поведение исламистской организации ХАМАС, которая выдвигает невыполнимые требования к Израилю.

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой ситуации позиция Зеленского по Крыму мне напоминает «Палестину от реки и до моря». Юридически этим требованием можно размахивать со словами «я тут жертва», но практически оно невыполнимо. Реально это ведет к бесконечному комплексу жертвы, которая требует «мне все должны», и что бы ей ни дали, она будет продолжать требовать, потому что самое главное для нее оставаться жертвой, а не быть победителем», – сказала Латынина.

По ее мнению, так же нерационально Зеленский ведет себя, требуя вступления Украины в НАТО, хотя ему было неоднократно заявлено, что этого не будет.