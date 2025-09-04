Крупные европейские страны может спасти только быстрый развал Евросоюза – британский аналитик
В Европе начинается серьёзный экономический и политический кризис, который может привести к развалу ЕС.
Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Румынии чрезвычайный кризис – румынский народ захотел альтернативу, а им её не дали, отменили выборы. Очень неприятные антидемократические вещи.
Мы ближе к большому кризису в Европе, чем когда-либо. Этот кризис будет намного хуже, чем «кризис еврозоны» в 2011-12 годах. На этот раз пострадают центральные государства – Германия, Франция, Италия.
Это не только экономический, но и геополитический кризис: война на Украине проиграна, есть проблемы с США», – сказал Меркурис.
«Распад ЕС неизбежен. Вопрос в том, сколько времени это займет, и какой ущерб это нанесёт в процессе. Европейский проект неустойчив, он развалится.
Но чем дольше это будет продолжаться, как и в случае с войной на Украине, тем больше ущерба будет нанесено. И на другом конце будет более слабая, разорённая, несчастная Европа», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: