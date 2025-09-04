Крупные европейские страны может спасти только быстрый развал Евросоюза – британский аналитик

В Европе начинается серьёзный экономический и политический кризис, который может привести к развалу ЕС.

Об этом в эфире канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Румынии чрезвычайный кризис – румынский народ захотел альтернативу, а им её не дали, отменили выборы. Очень неприятные антидемократические вещи.

Мы ближе к большому кризису в Европе, чем когда-либо. Этот кризис будет намного хуже, чем «кризис еврозоны» в 2011-12 годах. На этот раз пострадают центральные государства – Германия, Франция, Италия.

Это не только экономический, но и геополитический кризис: война на Украине проиграна, есть проблемы с США», – сказал Меркурис.