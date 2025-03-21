Конфискации не будет: в ЕС решили, что держать у себя российские ЗВР выгоднее, чем отдать их Украине

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На вчерашнем саммите ЕС не смог договориться о сроках, механизмах и порядке изъятия замороженных российских активов, после чего прекратил обсуждение этого вопроса.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», – сказано в тексте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилось немецкое Deutsche Welle.

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Против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активов выступали несколько стран Евросоюза, аргументируя свою позицию законодательством ЕС, опасностью подобного прецедента для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг, необходимостью поддерживать Украину на проценты от этих средств, а также тем, что эта сумма является «картой» на мирных переговорах и рычагом влияния на Россию.

«Мы начинаем думать об эндшпиле в Украине, о мирных переговорах, прекращении огня, мирном соглашении, которое может быть подписано как через 3 месяца, так и через 3 года. И люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать», – отметил накануне саммита один европейский дипломат.

При этом ЕС готов и далее усиливать давление на Россию, в том числе путем введения дополнительных санкций и «усиления контроля за соблюдением существующих мер, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины», сказано в документе.

Впрочем, это, хоть приятные украинскому уху, но все-таки слова. А для заправки мотора войны нужны деньги.