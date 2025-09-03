Китайский дипломат отчитал европейцев за двойные стандарты и польстил Трампу
Страны Глобального Юга отпугивают двойные стандарты Запада.
Об этом бывший специальный представитель правительства Китая по Европейским делам Ву Хонгбо заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Страны глобального Юга не очень уверены в действиях США и ЕС. Ключевое слово — двойные стандарты. Когда США вторглись в Ирак без разрешения ООН во второй раз, что произошло? А когда российские войска вошли на Украину, что произошло? Если сравнить реакцию, то разница очевидна.
Многие жители стран глобального Юга говорят: лучше держаться подальше от этих людей, потому что однажды они применят к вам те же двойные стандарты. Возможно, Россия унаследовала от СССР опыт общения с развивающимися странами, но я бы хотел сказать, что ЕС стоит пересмотреть карту мира», – сказал Ву.
Он напомнил, что в 2023 страны глобального Юга обошли Запад по ВВП, страны БРИКС обеспечили обеспечили 50% экономического роста. Ву посоветовал европейцам отказаться «от представления о бедных племянниках», называть Китай «надежным соперником» и сотрудничать, «чтобы противостоять одной сверхдержаве». Он считает, что межатлантическим отношениям был брошен вызов, когда США взялись разрешить конфликт на Украине, не допуская к этому Европу.
«Вопрос, как закончить войну между Россией и Украиной, это вопрос, на который никто не хочет знать ответа, хотя президент США Дональд Трамп пытается найти решение. Некоторые страны просто ждут, что будет дальше.
Мы сталкиваемся с трудностями. Китай — первая страна, которая заявила, что конфликт должен быть урегулирован путем переговоров. Мы никогда этого не меняли. Я ездил по всему миру и объяснял нашу политику. Реакция была очень-очень негативной. «Вы слишком мягко относитесь к России и поддерживаете русских». Но когда Дональд Трамп сказал, что нужно сесть и обсудить, наши европейские друзья ответили: это хорошая идея», – попенял европейцам Ву.
