Страны Глобального Юга отпугивают двойные стандарты Запада.

Об этом бывший специальный представитель правительства Китая по Европейским делам Ву Хонгбо заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Страны глобального Юга не очень уверены в действиях США и ЕС. Ключевое слово — двойные стандарты. Когда США вторглись в Ирак без разрешения ООН во второй раз, что произошло? А когда российские войска вошли на Украину, что произошло? Если сравнить реакцию, то разница очевидна. Многие жители стран глобального Юга говорят: лучше держаться подальше от этих людей, потому что однажды они применят к вам те же двойные стандарты. Возможно, Россия унаследовала от СССР опыт общения с развивающимися странами, но я бы хотел сказать, что ЕС стоит пересмотреть карту мира», – сказал Ву.

Он напомнил, что в 2023 страны глобального Юга обошли Запад по ВВП, страны БРИКС обеспечили обеспечили 50% экономического роста. Ву посоветовал европейцам отказаться «от представления о бедных племянниках», называть Китай «надежным соперником» и сотрудничать, «чтобы противостоять одной сверхдержаве». Он считает, что межатлантическим отношениям был брошен вызов, когда США взялись разрешить конфликт на Украине, не допуская к этому Европу.