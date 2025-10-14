Киев стремительно движется к коммунальном коллапсу – даже без российских ударов

14.10.2025 18:38
Российские удары мало чего добавляют к плачевному состоянию украинской тепловой инфраструктуры.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитЭксперт» завил украинский эксперт по вопросам энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он подчеркнул, что ежегодно в Киеве происходят аварии на тепловых сетях, а тысячи соответствующих объектов построены с нарушениями, которые усугубляют проблему, например, многие дома и офисы построены прямо над теплотрассами.

Ссылаясь на данные киевской администрации, он сообщил, что в 2019 – 2022 годах 600 километров труб в столице находилось в аварийном состоянии, а еще 800 нуждались в ремонте. За это время отремонтировали лишь небольшую часть.

«То есть у нас 500 километров труб в аварийном состоянии. И 800 километров труб требуют ремонта. Вот, приблизительно, так выглядят наши теплотрассы. Что будет дальше? А дальше они будут рваться. Наступает зима, а небольшие даже морозы – минус 5-10 – и по Киеву начнутся порывы. В прошлом году с 1 ноября по 31 марта 2025-го в Киеве было зарегистрировано 80 коммунальных аварий, в среднем – одна в день. Это всё сети водоканалов и теплокоммунэнерго.

Когда были порывы, отключался либо один многоквартирный, либо были случаи, когда даже целые кварталы отключались, были без воды или отопления. По количеству коммунальных аварий можно сделать вывод о состоянии наших коммунальных сетей», – резюмировал Попенко.

