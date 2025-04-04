Хватит кормить Украину и защищать Европу – американский сенатор

США должны пересмотреть приоритеты и отказаться от обязательств по защите Европы и финансированию Украины.

Об этом, выступая в сенате, заявил член верхней палаты конгресса, сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые из моих коллег отмечают, что с тех пор, как началась война на Украине, Европа коллективно потратила на европейскую оборону столько же, сколько Соединенные Штаты. Как будто это какой-то великий триумф. По-моему, это просто показывает, насколько все перевернуто с ног на голову. Как может быть даже отдаленно впечатляющим тот факт, что страны, защищающие свой континент, едва поспевают за страной по ту сторону Атлантики?

Если Европа действительно верит, что сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны России, она должна тратить не просто столько, сколько у нас есть, но на порядок больше, чем мы. Делай! В десять раз, в сто раз больше. Именно так должно выглядеть обязательство… Мне надоело, что меня просят вернуться в Миссури и объяснять работающим американцам, людям, которых я представляю, почему они должны отправлять больше денег, больше войск, больше своих сыновей и дочерей, на защиту континента, который отказывается защищать себя. Почему мы должны больше заботиться о Москве, чем жители Парижа, которые находятся в двух часах полета?..

Давайте перестанем путать символику со стратегией, и пока мы об этом говорим, может перестанем размахивать иностранными флагами на полу, когда американцы едва могут позволить себе купить продукты. Некоторые мои коллеги, кажется, думают, что защищать Украину важнее, чем защищать наши границы. Я с этим не согласен, и американский народ тоже. Пришло время серьезно пересмотреть приоритеты», – заявил Шмитт.