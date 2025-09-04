Казус удушающей ставки Набиуллиной: девелоперы ринулись в новые регионы РФ
Российские девелоперы борются друг с другом за право застраивать новые регионы РФ благодаря льготным ипотечным условиям и бюджетному финансированию для Новороссии.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин рассказал сегодня на Восточной экономическом форуме, что еще недавно застройщиков приходилось тянуть на новые территории едва ли не силком и «угрозами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Два года назад я собрал всех крупных девелоперов страны очно и, скажем так, мягко попросил их начать заходить и строить в новые регионы. Второй раз было не мягко. Третий раз они отказаться не смогли…
Что происходит сейчас? Сейчас стоит очередь из застройщиков, которые пытаются попасть к главам регионов, чтобы показать себя и рассказать, что они готовы построить, будь то Донецк, Луганск, Геническ или любой другой город наших четырех регионов. Идет здоровая конкуренция», – отметил Стасишин.
По его словам, застройщиков привлекают условия: ипотека 2%, земля до сих пор предоставлялась бесплатно, улично-дорожная сеть и вся «социалка» строятся за счет госбюджета.
