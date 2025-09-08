Президент РФ Владимир Путин единственный мировой политик, которому Белый дом «все спускает с рук».

Об этом бежавший на Запад бывший шахматист-иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ждать от Трампа каких-то действий против Путина не приходится. Не буду спекулировать, почему это происходит, но надо констатировать факт: Трамп никогда не говорил и не делал ничего против Путина. Можно сказать, что Путин – единственный человек на этой планете, про которого Трамп не сказал какую-нибудь гадость и какую-нибудь гадость не сделал. Это просто факт, с которым надо мириться», – сказал предатель.

Он полагает, что руководство ЕС и утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский позицию президента США Дональда Трампа поняли и смирились с ней.