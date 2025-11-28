Караганов торопит с освоением Сибири: Китай – союзник не надолго

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна перенести свой центр экономического и политического развития на восток – в Сибирь, на Урал и на Дальний Восток.

Об этом в эфире канала «Свободная пресса» заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны переносить центр своего духовно-экономического и политического развития к Уралу и Сибири – туда, откуда подошло наше могущество, потому что до 16-18 века, пока мы не пошли на Запад, мы были одной из восточноевропейских стран… Главные усилия должны быть нацелены на внутреннее развитие, в том числе на сибиризацию России и наше ментальное, идеологическое, экономическое и политическое движение к Уралу, Сибири и Дальнему Востоку, где будут будущие рынки, где будет будущий центр цивилизации, и где должен быть основной центр развития страны. Но это не означает, что Китай должен быть чем-то, как была Европа, ни в коем случае. Партнер и союзник», — отметил Караганов.

Эксперт при этом отмечает, что Китай будет оставаться одним из ближайших союзников России в перспективе десятилетия: