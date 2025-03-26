Караганов: США не станут заступаться за Европу, если Россия накажет её ядерным ударом

Елена Острякова.  
26.03.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия готова довести конфронтацию с Европой «до последней точки».

Об этом глава Совета по внешней и оборонной политике РФ Сергей Караганов заявил в интервью ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова довести конфронтацию с Европой «до последней точки». Об этом глава Совета по...

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«Если потребуется – до последней точки. Это значит, что мы будем продолжать до самого конца. Но надеюсь, что мы уже прошли эту точку, потому что после того, как мы начали подниматься по лестнице, американцы начали отступать, что свидетельствует о нашем успехе», – сказал Караганов.

Он допустил нанесение Россией ядерного удара по Европе.

«Почему нет? Не сейчас, но в принципе. Я утверждаю, что если дело дойдет до этого, мы должны наказать европейцев. Я имею в виду упреждающий удар. Мы могли бы сделать это безнаказанно, но это ужасный моральный выбор.

Мы заявляли об этом публично, мы не должны этого делать. Но если нас прижмут к стене, мы сможем сделать это безнаказанно. Американцы никогда не нанесут ответный удар», – подчеркнул Караганов.

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