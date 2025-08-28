«Как Трамп» – Лукашенко собирается худеть на импортозамещенных белорусских бигмаках

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил использовать в ресторанах сети быстрого питания «Мак.by» импортную картошку.

Об этом он заявил сегодня в аграрном ОАО «Рассвет» в Могилевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чтобы в «Макбае» с первого октября не было ни одного импортного куска картошки. И котлет тоже», – распорядился белорусский лидер.

Сеть «Мак.by» возникла в апреле 2023 года на месте ресторанов «Макдональдс», которые в ноябре 2022 ушли из Белоруссии из за санкций. Тогда ходили слухи, что его место, как и в РФ, займет бренд «Вкусно — и точка», однако было решено создать белорусский бренд.

«Когда американцы сбежали, я говорю: Господь с вами, вы же «Макдональдс» с собой не унесете – 27 точек. Сегодня, мне говорят, очереди стоят. Обошлись… А чего не хватает – делай драники. Но там должно быть белорусское. Чего вы эту гадость американскую людям подсовываете», – сказал Лукашенко.

Сейчас в «Мак.by» ассортимент на 84% изготовляется из белорусских продуктов, а в феврале следующего года бигмаки импортозаместят полностью. Тогда Лукашенко обещает посетить один из ресторанов.