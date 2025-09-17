К Польше есть претензии, по ней может быть нанесен удар, – полковник Баранец

У России накопились претензии к Польше, вполне можно нанести удар, чтобы уничтожить логистические узлы поставок западного оружия на Украину.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Здесь нельзя представлять себе, чтобы наше политическое и военное руководство в этой непростой ситуации, образно говоря, выстрелило себе в ногу. Только идиот может сейчас думать, чтобы мы напали на Польшу.

Да, у нас к Польше есть претензии, да, мы знаем, что Польша — это хаб, через который идут жирные потоки западного оружия. Мы знаем, где собираются эти все, где они привозят военно-транспортными самолетами туда оружие.

Через Польшу идёт, я не побоюсь сказать, наверное, процентов 80 западных вооружений на Украину. И я попутно замечу, что ситуация может сложиться так, что в конце концов и политическое военное руководство России примет решение о том, чтобы с этим покончить.

Тогда будет принято решение в Москве о том, чтобы нанести мощные удары по этому хабу, чтобы еще на дальних подступах к Украине сжечь и разорвать те вооружения, которыми запад накачивает, накачивает Украину».