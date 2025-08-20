Из Одессы поступили плохие новости для Алиева и Мерца
Россия нанесла ряд болезненных ударов по Украине. В одесском регионе фиксируются многочисленные пожары
На исходе вчерашних суток российские ракеты прилетели в район одесского Гидропорта. По данным мониторингового паблика «Донбасский партизан», целью стала немецкая ЗРК IRIS-T SLM.
«Координаты зоны поражения: 46.5777411, 30.7023289. Материалы с места удара демонстрирует масштабный очаг возгорания, мощную детонацию и характерные признаки разрушения ЗРК с боезапасом на стартовой позиции», – говорится в публикации.
На этом плохие новости из Одессы для киевского режима не закончились: несколько часов спустя удару подвергся порт Измаила, где была уничтожена нефтебаза «Triton» и поврежден танкер.
На попавших в сеть роликах фиксируются масштабные пожары в Измаиле.
Одесский гауляйтер Олег Кипер признал, что «в Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения».
«По подтверждённым данным, нанесено до 20 прямых поражений по объектам комплекса. В зону удара попали топливные резервуары, перекачивающее оборудование, блок распределения и наземная инженерная инфраструктура, включая трансформаторный узел и кабельные каналы», – пишет «Донбасский партизан».
Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что атака на Измаил вновь ударила по интересам Азербайджана.
«Важное дополнение. Я бы дополнил информацию коллег тем, что весь этот керосин для самолетов и соляра для техники ВСУ делается из азербайджанской нефти в Румынии. Баку таким образом очень хорошо зарабатывал на войне. Причем, фактически воюя на стороне Украины. Это чрезвычайно важно для полного понимания картины происходящего. Так что сегодняшний налет на дельту Дуная, это еще один большой привет Баку», – подчеркнул Подоляка.
