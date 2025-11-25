Истерика киевского дипломата: Путин остаётся в выигрыше вне зависимости от судьбы «плана Трампа»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина теряет своего ключевого союзника в лице США, но и позиция ЕС далека от той, которая необходима киевскому режиму.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-змглавы МИД Украины, бывший посол в Париже и Вашингтоне Олег Шамшур.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Появление так называемого мирного плана Трампа, к большому сожалению, подтверждает пессимистические ожидания последствий его политики для российско-украинской войны. Произошло то, что даже после избрания Дональда Трампа президентом казалось маловероятным: Украина теряет своего основного стратегического партнера», – сокрушается Шамшур.

Он считает, что реализация мирного соглашения в таком виде будет означать капитуляцию Украины и вознаграждение России. При этом автор дает понять, что российский лидер Владимир Путин останется в выигрыше независимо от того, какая судьба постигнет план Трампа.

«В случае имплементации хотя бы части его требований в отношении Украины он существенно повысит нашу уязвимость и подготовит плацдарм для очередной фазы агрессии со значительно меньшей стратегической глубиной и для нас, и для наших европейских партнеров. Если этот сценарий не сработает, результатом его игры с Трампом может стать существенное ослабление украино-американского стратегического партнерства, усиление напряженности в отношениях Дональда Трампа с Владимиром Зеленским», – считает экс-посол.

Досталось от него и европейским союзникам Украины, которые внесли свои контрпредложения в изначальный документ.

«Исчезло положение о признании оккупированных территорий Россией, но появилось положение об их обмене. То есть и в европейском плане агрессор получает вознаграждение за свои преступления и не несет никакой ответственности», – негодует украинский дипломат.

По его мнению, европейцы лишь обрадуются окончанию войны.