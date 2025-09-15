Иноагент Киселёв: Вся беда в том, что Трамп просто любит Путина
Президент США Дональд Трамп не настаивает на принятии Россией своих ультиматумов, потому что испытывает нежные личные чувства к президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом беглый телеведущий-иноагент Евгений Киселев заявил в интервью киевскому пропагандисту-экстремисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У старика семь пятниц на неделе. Что вы хотите. «Скручивать Путина в бараний рог» он не хочет. Любит он его за что-то. Мне совершенно очевидно, что неровно дышит Трамп к Владимиру Путину. Бывает такое. Любовь зла – полюбишь и козла», – рассуждал иноагент.
Он прогнозирует, что Путин будет занимать свой пост еще 20 лет, а Трамп будет его ублажать весь свой второй срок.
«Я не жду от Трампа для Украины того, чего от него ждет большинство украинцев – чтобы он взял Путина и свернул в бараний рог. Я боюсь, что так оно и будет продолжаться еще много месяцев, а может, и все три с лишним года, пока Трамп будет оставаться президентом США.
Будут какие-то уговоры-переговоры, ультиматумы, отступления влево-вправо. При этом Трамп через своих сотрудников будет рассказывать всем, что он надеется на установление взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества: «Ничего не могу поделать с этим Путиным», – злился Киселев.
