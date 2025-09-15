Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент США Дональд Трамп не настаивает на принятии Россией своих ультиматумов, потому что испытывает нежные личные чувства к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом беглый телеведущий-иноагент Евгений Киселев заявил в интервью киевскому пропагандисту-экстремисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У старика семь пятниц на неделе. Что вы хотите. «Скручивать Путина в бараний рог» он не хочет. Любит он его за что-то. Мне совершенно очевидно, что неровно дышит Трамп к Владимиру Путину. Бывает такое. Любовь зла – полюбишь и козла», – рассуждал иноагент.

Он прогнозирует, что Путин будет занимать свой пост еще 20 лет, а Трамп будет его ублажать весь свой второй срок.