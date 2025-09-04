Генерал ВСУ после атак Гераней: Нам врут о выводе из строя российской инфраструктуры

Зачастую на Украине манипулируют, выдавая желаемое за действительное, сообщая, что успешно поразили в России какие-то стратегические объекты.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Генерал говорит, что русские системно, два-три раза в неделю, наносят удары по украинской инфраструктуре дронами и ракетами.

«С учетом того, что мы не смогли в полном объеме нанести поражение по предприятию, производящему эту продукцию, мы совершенно не вывели из строя русские железные дороги, а это основной вид доставки оружия для русской армии. Мы не вывели из строя огромное количество станций, где эти ракеты разгружаются, так же, как разгружаются те же шахеды», – возмущается Кривонос.

В связи с этим у него возникает много вопросов к украинской разведке и тем, кто рассказывает, что ракеты у русских на исходе и что поражены заводы, где делают беспилотники, тогда как «это было всего-навсего общежитие, а не цех по производству».

«И это снова была просто очередная манипуляция и хайпование. А сейчас пришло время, что надо же отвечать. Вы же сказали, что все было хорошо, что вы нанесли поражение. Где? Еще раз говорю: огромное количество существующих проблем – от того, что люди, которые отвечают за определенные процессы, или не понимают свой функционал, или не могут организовать простейшие процессы.

Но они очень классно снимают ролики, и это очень нравится нашему президенту, но совершенно не нравится гражданам Украины, которые хоронят своих близких и родных в результате того, что мы проваливаем простые вопросы», – жалуется генерал.

