Французский военкор: польская ПВО беззащитна перед Россией
Какой бы ни была истинная причина появления дронов в небе над Польшей, эта история показала беззащитность польской ПВО даже перед небольшим числом беспилотников, не говоря уже о ситуациях с несколькими сотнями за ночь, как происходит на Украине.
Об этом в эфире телеканала France24 заявил военный журналист Гулливер Крагг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У них нет возможности сбивать сотни российских беспилотников, потому что они используют самолеты. Их операция по уничтожению этих беспилотников была очень дорогой по сравнению с самими дронами.
Они сбили всего четыре из них, но не смогли сбить остальные, и. к счастью, у дронов не было боеголовок, и они просто (упали) или, может быть, они решили, что не стоит тратить деньги на ракеты, которые стоят очень дорого, чтобы сбивать беспилотники, которые, как они поняли, не представляют опасности, они все равно бы разбились, – мы не знаем.
Но в любом случае, это показывает, что они не справляются», – заявил Крагг.
