Французский военкор: польская ПВО беззащитна перед Россией

Анатолий Лапин.  
16.09.2025 12:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 339
 
Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия


Какой бы ни была истинная причина появления дронов в небе над Польшей, эта история показала беззащитность польской ПВО даже перед небольшим числом беспилотников, не говоря уже о ситуациях с несколькими сотнями за ночь, как происходит на Украине.

Об этом в эфире телеканала France24 заявил военный журналист Гулливер Крагг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Какой бы ни была истинная причина появления дронов в небе над Польшей, эта история...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У них нет возможности сбивать сотни российских беспилотников, потому что они используют самолеты. Их операция по уничтожению этих беспилотников была очень дорогой по сравнению с самими дронами.

Они сбили всего четыре из них, но не смогли сбить остальные, и. к счастью, у дронов не было боеголовок, и они просто (упали) или, может быть, они решили, что не стоит тратить деньги на ракеты, которые стоят очень дорого, чтобы сбивать беспилотники, которые, как они поняли, не представляют опасности, они все равно бы разбились, – мы не знаем.

Но в любом случае, это показывает, что они не справляются», – заявил Крагг.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить