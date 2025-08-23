Если бы США действительно ушли с Украины – сценарий от дипломата Польши
Если бы США действительно устранились от помощи ВСУ, европейцы самостоятельно не смогли бы заменить американские технологии и вооружения.
Об этом на канале «TVP world» заявил экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На создание некоторых возможностей, которыми сейчас обладают только США, уйдут годы или даже десятилетия. Например, стратегические воздушные перевозки, некоторые виды ракет, программы, и так далее.
Европа – это консорциум разных стран. Процесс принятия решений в Европе совершенно отличается от американского. У нас разные представления о безопасности и о том, как мы воспринимаем Россию», – сказал дипломат.
«Европа на данном этапе не может предоставить Украине гарантии, которые бы сдерживали Россию. И дело не только в ресурсах, но и в политической воле – насколько разные европейские страны готовы противостоять России.
Поэтому я бы сказал, что вместо гарантий, лучше бы мы говорили о поддержке Украины в сфере обороны», – добавил Цихоцкий.
