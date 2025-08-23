Если бы США действительно ушли с Украины – сценарий от дипломата Польши

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы США действительно устранились от помощи ВСУ, европейцы самостоятельно не смогли бы заменить американские технологии и вооружения.

Об этом на канале «TVP world» заявил экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На создание некоторых возможностей, которыми сейчас обладают только США, уйдут годы или даже десятилетия. Например, стратегические воздушные перевозки, некоторые виды ракет, программы, и так далее. Европа – это консорциум разных стран. Процесс принятия решений в Европе совершенно отличается от американского. У нас разные представления о безопасности и о том, как мы воспринимаем Россию», – сказал дипломат.